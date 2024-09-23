Управління державної охорони закупило автівки за рекордні 3,9 мільйона. Там кажуть, що авто — для якісного прийому іноземних делегацій

Управління державної охорони закупило чотири преміальні автівки Toyota Land Cruiser за рекордною ціною — 3,9 мільйона гривень кожна. В УДО кажуть, що машини потрібні для безпечних зустрічей іноземних делегацій.

Про тендер на закупівлю автівок розповіли журналісти «Наші гроші».

Ціна авто — 3,93 мільйона гривень — є рекордною за будь-який легковий автомобіль у закупівлях у системі «Prozorro» цьогоріч, пишуть журналісти «Наші гроші». Загалом сума цього контракту становить 15,73 мільйона гривень.

Автівки 2024 року випуску мають поставити до 25 грудня. Вони мають підігрів лобового скла, керма та сидінь, звукоізоляційне скло передніх дверей, системи активної та пасивної безпеки з оглядом на 360 градусів, моніторинг тиску в шинах, систему попередження про зіткнення, датчики паркування тощо.

В Управлінні державної охорони кажуть, що медіа не звернулися по коментар та поширили «недостовірні повідомлення». Пресслужба УДО пише, що автівки закупили для візитів іноземних високопосадовців, що приїжджають для підтримки України, зазначивши, що приймати іноземні делегації на «визначеному рівні» є обовʼязком.

«Супровід та безпека кожного такого візиту — це внесок Управління у гарантування конструктивних та змістовних відносин з партнерами України», — зазначили в УДО.