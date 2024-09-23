У Львові затримали посадовця Мінʼюсту — він змушував працювати вʼязнів на бізнесменів

Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України затримали керівника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.

За даними слідства, посадовець за хабарі дозволяв підприємцям «безкоштовно» використовувати працю ув’язнених у виробництві їхньої продукції.

У липні до чиновника звернувся бізнесмен, який заготовляє ліс, і запропонував налагодити обробку деревини в цеху у виправному закладі Львівської області. Посадовець сказав, що це можливо за такої умови — він отримуватиме €70—100 за кубометр обробленої деревини.

З липня до вересня керівник управління отримав понад €2 тисячі. Передачу грошей фігурант призначив в одному з кафе в центрі Львова. Коли він взяв гроші, його затримали правоохоронці. Кошти вилучили.

ДБР

Чоловіку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. За це загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внести два мільйони гривень застави. Також чоловіка звільнили з роботи.

Правоохоронці вивчають інші факти використання праці ув’язнених у подібних схемах.