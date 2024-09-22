У Києві нормалізувалась якість повітря

У Києві 22 вересня нормалізувалась якість повітря, повідомила Київська міська державна адміністрація.

Станом на 15:30 в столиці спостерігається низький рівень забрудненості повітря, тож усі попередні рекомендації щодо обмежень прогулянок на вулиці і провітрювання домівок скасовуються.

Найнижчий рівень забрудненості спостерігають на пункті моніторингу на правому березі за адресою вулиця Щусєва, 20—34 зі 100 балів. Найвищу забрудненість повітря також фіксують на правому березі — у пункті моніторингу на Берестейському проспекті, 97. Там показник становить 47 балів.

Значне погіршення якості повітря у Києві зафіксували 20 вересня — в області вирували пожежі в екосистемах. Тоді Київ був першим з усіх міст у світі за рівнем забрудненості повітря.