Ліхтенштейн вступить до Міжнародного валютного фонду

У Ліхтенштейні пройшов референдум щодо вступу країни до Міжнародного валютного фонду. За були 55,8% громадян, а проти — 44,2%.

Про це повідомила організація Europe Elects.

Переговори про членство Ліхтенштейну в МВФ тривали з осені 2022 року. Уже в березні і квітні 2024 року Ліхтенштейн виконав усі вимоги для вступу до МВФ — Виконавча рада та Рада керуючих Фонду схвалили членство країни переважною більшістю голосів.

Влада Ліхтенштейну зазначала, що вступ до МВФ допоможе країні «зміцнити репутацію та видимість бізнесу», захистить від фінансових ризиків і активізує економічні відносини з іншими країнами. Крім того, князівство хоче закріпитися в ролі міжнародного фінансового центру.

Зараз членами Міжнародного валютного фонду є 190 країн.