Вилучили 19 кг наркотиків і сотні одиниць зброї. Правоохоронці повідомили про підозру 116 людям по всій Україні

Українські правоохоронці провели масштабні спецоперації та перекрили канали збуту зброї та наркотиків. У результаті 49 людям повідомили про підозру в незаконному привласненні, зберіганні та збуті зброї і боєприпасів. Ще 67 повідомили про підозру в незаконному обігу наркотиків.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Правоохоронці провели понад 129 обшуків, під час яких вилучили: 12 мінометних і протитанкових боєприпасів; 187 гранатометів і майже 180 пострілів до них; понад 85 автоматів і кулеметів; 20 одиниць саморобної вогнепальної зброї; 124 детонатори і стільки ж тротилових шашок; понад 170 гранат; 45 пістолетів; майже 38 тисяч набоїв, 15 кілограмів пороху та артилерійські снаряди.

У кількох регіонах України провели ще понад 69 обшуків, під час яких знайшли та вилучили психотропних речовин на суму понад 15,5 мільйона гривень: 15 кілограмів амфетаміну; понад 7 тисяч таблеток MDMA вагою близько 3 кілограмів; майже кілограм канабісу; понад 80 грамів особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Також вилучили 100 тисяч гривень, мобільні телефони, SIM-карти, банківські карти, ваги та чорнові записи.

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За даними слідства, підозрювані протягом 2024 року в месенджері Telegram продавали наркотики й психотропні речовини через «закладки» і поштову службу, зокрема і в прифронтових регіонах. Одинадцятьом підозрюваним інкримінують збут наркотиків у складі злочинної організації.

Також під час обшуків правоохоронці припинили роботу нарколабораторії. Зараз підозрюваним обирають запобіжні заходи.