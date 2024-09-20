«Океан Ельзи» випустив перший за вісім років альбом

Гурт «Океан Ельзи» презентував свій десятий студійний альбом «Той день». Це перший новий альбом колективу за останні вісім років.

Про це група повідомила у Facebook.

До платівки ввійшло 12 пісень.

«Мукачево»;

«Шіле»;

«2 000 миль»;

«Кольорові вежі»;

«Дихотомія»;

«Ніч розведе мости»;

«Високі башти»;

«Без образ»;

«Як ніколи»;

«Мамо!»;

«Вогонь»;

«Пісня пісень».

З першою піснею — «Мукачево» — шанувальники могли ознайомитися ще 17 вересня, коли на неї вийшов анімаційний кліп. Інші пісні з нового альбому можна прослухати на стримінгових сервісах.

«Цей альбом асоціюється у мене з пробудженням. З поверненням до себе після тривалих пошуків. Альбом недарма багато в чому схожий на ранню творчість гурту — він легкий, надихаючий і справжній», — поділився фронтмен Святослав Вакарчук.

На обкладинці альбому зображена стилізована квітка сакури, яка, як пояснили музиканти, є символом пробудження життя і щорічного переродження.