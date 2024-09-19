У німецькій бібліотеці знайшли раніше невідомий музичний твір Моцарта

У бібліотеці в Німеччині знайшли раніше невідомий музичний твір, створений Вольфгангом Амадеєм Моцартом, ймовірно, у підлітковому віці.

Про це повідомляє The Guardian.

Твір датується серединою — кінцем 1760-х років і складається із семи мініатюрних частин для струнного тріо тривалістю близько 12 хвилин.

Дослідники виявили твір у міській музичній бібліотеці Лейпцига під час укладання останнього видання каталогу Кехеля — остаточного архіву музичних творів Моцарта.

За словами дослідників, нещодавно знайдений рукопис писав не сам Моцарт — його вважають копією, створеною приблизно в 1780 році.

У каталозі Кехеля твір має назву Ganz kleine Nachtmusik. Зазначається, що він «зберігся в єдиному джерелі», а вказівка автора в ньому свідчить, що Моцарт написав цей твір ще до першої поїздки в Італію у 1769 році.

Бібліотекар тримає в руках знайдений твір Моцарта. Kempner

Композицію сьогодні виконало струнне тріо на презентації нового каталогу Кехеля в австрійському місті Зальцбург. А її прем’єра в Німеччині відбудеться в суботу в Лейпцизькій опері.

Моцарт, народжений у 1756 році, був вундеркіндом і почав писати композиції в дуже ранньому віці під керівництвом свого батька.