У Лондоні кров між лікарнями доставлятимуть дронами

Незабаром у Лондоні використовуватимуть дрони для термінового доправляння зразків крові між двома лікарнями. Прогнозують, що це займатиме дві хвилини.

Про це повідомляє TechCrunch.

У рамках шестимісячної тестової програми дрони доставлятимуть необхідні зразки крові для хірургічних пацієнтів, які мають високий ризик ускладнень через порушення зсідання крові. Доставка, яка раніше займала понад 30 хвилин на фургонах або мотоциклах, тепер відбуватиметься менш ніж за дві хвилини. Польотом керуватиме Управління цивільної авіації, яке контролюватиме повітряний простір.

У Великій Британії кажуть, що так ще й скорочують викиди CO2, пов’язані з доставкою крові, адже не використовуватимуть ані електричні, ані газові транспортні засоби.

Програму затвердили в координації британського стартапу Apian, компанії Alphabet, що займається виробництвом дронів Wing, і Національної служби охорони здоров’я Великої Британії.

Це не перший подібний проєкт. Раніше Національна служба охорони здоров’я Великої Британії проводила такі випробування в інших частинах країни. Тоді виявили, що кров, яку доставляють дронами, не псується та не відрізняється від крові, яку доставляли за допомогою фургонів чи мотоциклів.

Apian і Wing раніше вже доставляли дронами медичні препарати у Дубліні (Ірландія), а Apian випробував «медичні безпілотники» в сільській місцевості Великої Британії.