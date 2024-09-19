WSJ: Міноборони РФ тисне на Путіна, щоб оголосити нову мобілізацію

Російський лідер Володимир Путін за кілька місяців до своєї «інавгурації» на пʼятий президентський термін зустрівся з чиновниками Міноборони РФ, і ті намагалися переконати його провести нову мобілізацію.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Зустріч відбулася на початку року, і чиновники Міноборони сказали Путіну, що той має використати свою «інавгурацію» і повʼязане з нею зростання підтримки серед населення, щоб пояснити необхідність нової мобілізації, розповіло WSJ джерело. Таким чином, за його словами, військове відомство розраховувало компенсувати втрати Росії на фронті.

Тоді Путін відкинув пропозицію, каже джерело медіа. Лідер РФ сказав чиновникам Міноборони, що хоче, щоб на війну вирушали тільки ті, хто добровільно підписав контракт.

Однак через пів року проблема нестачі військових посилюється, змушуючи військове керівництво РФ знову наполягати на мобілізації, кажуть три джерела WSJ. Минуло понад місяць від початку операції ЗСУ на Курщині, а Москва все ще не організувала великого контрнаступу, щоб відтіснити українські війська за кордон, пише газета.

«Сил наразі недостатньо, щоб досягти початкових цілей війни, вибити Україну з війни, підірвати її військовий потенціал або захистити прикордонні регіони російської території. Все більше людей говорять, що мобілізація неминуча», — каже співрозмовник WSJ.