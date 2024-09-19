Генштаб ЗСУ: Минулої доби армія РФ втратила ще 1 130 своїх військових і техніку

За минулу добу, 18 вересня, армія РФ втратила ще 1 130 своїх військовослужбовців убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, Сили оборони України знищили ще 14 російських танків, 13 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, одну ракетну систему залпового вогню, 63 дрони оперативно-тактичного рівня, 55 автомобілів.

Загальні орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, можна переглянути в інфографіці нижче:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.