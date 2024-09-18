Убивство на АЗС у Києві: затриманому повідомили про підозру за чотирма статтями

Уранці 18 вересня на Кільцевій дорозі в Києві вбили 65-річного чоловіка. Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві, заволодінні автомобілем, розбої та зберіганні зброї.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, на АЗС на Кільцевій дорозі підозрюваний з гладкоствольною рушницею марки Derya Сarina X-Celerate CRX 201 в руках підійшов до чоловіка, який хотів сісти у свій автомобіль Honda Accord.

Після короткого діалогу підозрюваний, як зазначають в Офісі генпрокурора, вистрелив у голову власника машини, а потім забрав ключі від неї, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину. Фігурант припаркувався біля свого гаража.

Наразі відомо, що підозрюваний — киянин. Мотиви своїх дій він пояснити не може, бо, імовірно, перебуває під дією невідомих препаратів. У нього взяли аналіз на вміст в організмі наркотичних чи психотропних речовин.

Під час обшуків у фігуранта вдома вилучили корпус гранати Ф-1 і запал, також знайшли документи про непридатність до військової служби за станом здоровʼя з виключенням з військового обліку.

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Зараз вирішують, який запобіжний захід обрати підозрюваному.