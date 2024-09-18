Google виграв суд щодо антимонопольного штрафу ЄС на €1,49 мільярда

Компанія Google виграла апеляцію проти антимонопольного штрафу Європейського Союзу на €1,49 мільярда. Його наклали пʼять років тому, бо Google створював перешкоди конкурентам у сфері пошукової реклами.

Про це пише Reuters.

У 2019 році Європейська комісія постановила, що Google зловживав домінуючим становищем на ринку і не дозволяв вебсайтам використовувати інших брокерів для розміщення реклами, крім своєї платформи AdSense. Незаконна, на думку Єврокомісії, практика тривала у 2006—2016 роках.

Європейський суд загальної юрисдикції в Люксембурзі в основному погодився з оцінкою Єврокомісії, але штраф таки скасував. Google повідомив, що змінив умови контрактів, які потрапляють під штраф, у 2016 році — тобто ще до рішення Комісії.