Lamborghini випустить дитячий візок

Італійська компанія, виробник спортивних авто, Lamborghini у співпраці з британським брендом засобів догляду за дітьми Silver Cross випустить дитячий візок Reef AL Arancio. Їхня кількість буде обмежена — всього 500 екземплярів.

Про це повідомляє креативне агентство Creapills.

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Завдяки помаранчевому кольору, матово-чорному шасі та автомобільному сидінню, шкіряним та замшевим деталям ця коляска відображає ДНК Lamborghini. У дизайні вона дещо відтворює такі автомобілі як Huracán STO або Urus Performante. У продажу візок зʼявиться у січні 2025 року — вартість поки невідома.

Таке рішення Lamborghini не є випадковим — так бренд виходить на нові сектори та розширює вплив, асоціюючи свій імідж з продуктами, орієнтованими на аудиторію, яка жадає ексклюзивності.