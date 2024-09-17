Українські виробники вперше зможуть брати участь у тендерах Коаліції дронів

Українські виробники безпілотних технологій тепер зможуть брати участь у тендерах від Коаліції дронів у рамках Контактної групи з питань оборони України — «Рамштайну».

Про це повідомили в Міноборони України.

Тендери передбачають виробництво вдосконалених FPV-дронів і дронів-перехоплювачів. Запрошення до них українських компаній, як наголошують у Міноборони, є кроком для підтримки вітчизняного виробництва.

Щоб взяти участь у тендері потрібно зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії та подати свої заявки. Їх розглянуть члени Коаліції дронів та оберуть переможців.

Переможці отримають замовлення на виробництво безпілотників, які потім протестують та оцінять. Якщо результати будуть успішними, то компанія отримає масштабне замовлення.

Коаліцію дронів створили в лютому 2024 року на 19-й зустрічі у форматі «Рамштайн». У ній головують Латвія та Велика Британія. До складу Коаліції входять 16 країн-партнерів, які вже постачають Україні дрони. Вони також планують купити ще 20—30 тисяч БпЛА на €50 мільйонів.

Завдання коаліції — забезпечити Збройні сили України безпілотними системами та допомогти з виробництвом.