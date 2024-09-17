Судан охопив голод. ВООЗ назвав ситуацію «трагедією»

Голова Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) заявив, що голод у Судані «майже всюди».

Про це повідомляє BBC.

«Ситуація в Судані дуже тривожна... масова міграція — там вона зараз найбільша у світі. І, звичайно, голод», — сказав генеральний директор Тедрос Аданом Гебреєсус.

Він сказав, що мігрували уже 12 мільйонів людей, додавши, що увага світової спільноти до Судану була «справді низькою», а фактором була расова приналежність.

Після початку громадянської війни між Збройними силами Судану і воєнізованою організацією «Сили швидкого реагування» у квітні 2023 року загинули тисячі мирних людей.

«Уявіть собі: руйнування, переміщення, хвороби всюди, а тепер голод», — сказав гендиректор ВООЗ.

Він зазначив, що наразі майже 25 мільйонів людей, або половина населення Судану, потребують підтримки. І підкреслив, що Судан не отримує «тієї уваги, на яку заслуговує» — як і більшість інших африканських країн, що живуть у війнах.

Також він зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну світ спрямував свою увагу саме туди, ледве не забувши про африканські країни. За його словами міжнародна спільнота не приділяє «рівної уваги життям чорних і білих».

Тоді він уточнив, що лише частину наданої Україні допомоги спрямували на інші гуманітарні кризи, а ефіопський Тиграй, Ємен, Афганістан і Сирія такого ж ставлення не отримали.

Посадовець закликав до розголосу ситуації в Судані, описуючи її як «трагедію».