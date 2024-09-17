Рада підтримала законопроєкт про публічні закупівлі. Що він пропонує

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 11520 «Про публічні закупівлі».

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Проєкт підтримали 289 депутатів. Ухвалення цього закону є одним з критеріїв для отримання допомоги від ЄС через план Ukraine Facility та Світового банку.

Законопроєкт, серед іншого, пропонує заборонити публічні закупівлі товарів, робіт і послуг в осіб із Росії, Білорусі та Ірану. Заборона поширюватиметься і на компанії, пов’язані з цими країнами, навіть якщо вони зареєстровані в Україні.

Також проєкт вводить регламентацію процедури закупівель: визначаються правила проведення закупівель, зокрема використання спеціальних елементів захисту. Встановлюються умови для проведення переговорів і кваліфікаційного відбору кандидатів.

Крім того, пропонується ввести нові способи закупівель, зокрема інноваційне партнерство. Ця процедура дозволяє державі укладати довгострокові контракти з компаніями для розробки та впровадження нових продуктів або технологій. Наприклад, якщо в Україні потрібно створити нову систему управління енергією для шкіл, держава може співпрацювати з компанією, щоб розробити таку систему з нуля.

Ще один новий спосіб закупівель, який пропонує проєкт, це динамічна система закупівель. Така система вводиться для повторюваних закупівель, наприклад, постачання канцелярських товарів, електроенергії або ремонтних послуг. Динамічні системи закупівель розширять можливості Prozorro Market, дозволивши закупівлі на ньому не лише товарів, а й послуг та робіт, що критично важливо для процесів відновлення.

Також проєкт пропонує запровадити використання альтернативних тендерних пропозицій. Технічні характеристики альтернативних варіантів можуть відрізнятись від тендерної пропозиції, однак повинні відповідати мінімальним вимогам, зазначеним замовником.

Проєкт пропонує підвищити порогові суми, за яких державні установи повинні проводити тендери через систему Prozorro. Для товарів і послуг пропонований поріг становить 400 тисяч гривень (у чинному законодавстві це 200 тис. грн, а під час воєнного стану — 100 тис. грн). Товари вартістю від 50 тис. грн до 400 тис. грн потрібно буде закуповувати через електронні каталоги.

Для робіт поріг залишився незмінним — 1,5 мільйона гривень. Закупівлі робіт вартістю від 200 тис. грн до 1,5 млн грн можна буде здійснювати без використання електронної системи, але з обов’язковим оприлюдненням звіту про проведену закупівлю.