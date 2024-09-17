«Путін перетинає червоні лінії щодня ― продовжуючи це безпричинне вторгнення». Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 16 вересня

Позиція Джо Байдена допомагати Україні «стільки, скільки знадобиться» вже не виправдовує себе, пише впливовий колумніст видання The Washington Post Девід Ігнатіус. Натомість важливо дати Україні можливість так підвищити ставки в конфлікті, щоб Росії було вкрай нелогічно і небезпечно продовжувати агресію проти нас.

Таких висновків Ігнатіус дійшов, побувавши на конференції YES, що днями завершилась у Києві. Він не вперше був гостем подій в Україні ― однак якщо зустрічі в 2022-му заряджали його оптимізмом, жартами й відчуттям переможної єдності, то тепер він побачив зморену націю, яка в цій навʼязаній Росією грі на виснаження «кровоточить» своїм найціннішим ресурсом ― людьми. Зараз представники інтелектуальної еліти країни зосередились не так на продукуванні візій майбутнього, як на створенні зброї, яка може вбивати якомога більшу кількість росіян ― і на її активному виробництві.

Усі розуміють, що Україна не може битися вічно, що можливості країни вичерпні. Тому потрібна далекобійна зброя, пише Ігнатіус. Зокрема ― давно обговорюваний дозвіл бити углиб російської території ракетами ATACMS. Автор повторює слова Володимира Зеленського щодо того, наскільки далекими мають бути удари ЗСУ по російській території ― «настільки, щоб змінити правила гри й спонукати Росію шукати миру».

Представник уряду США не мав що сказати з приводу дозволу бити ATACMS по російській території. «Все в порядку. Дозвіл не обовʼязково має звучати публічно. Хай Путін гадає. Але якщо напад росіян триватиме, всі військові бази в радіусі доступу ATACMS мають стати легітимними військовими цілями. Це Путін перетинає червоні лінії щодня, продовжуючи безпричинне вторгнення в Україну», ― пише Ігнатіус.

Вочевидь на зустрічі з Джо Байденом цього тижня український президент спробує переконати американського знову ― в тому, що необхідно дати Україні більше можливостей, якщо США не хочуть, щоб війна закінчилася на російських умовах. Останній варіант додасть Вашингтону і ЄС проблем на десятки років, пише Ігнатіус. А щоб бути переконливішим, Зеленському варто взяти до Білого дому когось із ветеранів цієї війни, пише колумніст. В його тексті згадок про них чимало ― наприклад, про командира підрозділу безпілотників Сергія Варакіна, який відбиває російську агресію вже понад вісім років. «Я мав би мати сімʼю, чудових дітей і робити фото барбекю. Але зараз я фотографую лінію фронту», ― сказав Варакін на конференції.

Також варті уваги матеріал Al Jazeera про жіночий підрозділ пілотів БпЛА «Бучанські відьми»; текст The Washington Post про те, чому українці незгодні обміняти землі на мир ― зокрема сімʼї тих, хто захищав чи захищає Україну від росіян. А The New York Times опублікувало великий і щедро ілюстрований матеріал про те, як суспільне життя в Харкові перемістилося під землю, де відбуваються вечірки, шкільні уроки та випускні, змагання й оперні виступи.