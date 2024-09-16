Київ два дні поспіль бʼє температурні рекорди

У Києві 14 та 15 вересня зафіксували три температурних рекорди.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Мінімальна температура повітря 14 вересня в столиці виявилася найвищою для цього дня — вона не опускалася нижче за +17,1 °С, перевищивши попереднє рекордне значення 2011 року на 0,6 °С.

Мінімальна температура повітря 15 вересня в Києві також виявилася найвищою для цього дня — знизилась лише до + 19,4°С і перевищила попереднє рекордне значення 1909 року на 1,9 °С.

А середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цієї дати і становила +23,3 °С. Це перевищило попередній рекордний показник того ж 1909 року на 0,2 °С, а кліматичну норму — на 7,7 °С.

Усього від початку місяця в столиці зафіксовано вже шість температурних рекордів.