У Румунії трапився землетрус. Поштовхи відчули і на Одещині

Землетрус магнітудою 5,5 стався в Румунії. Підземні поштовхи відчувалися на Одещині та в Молдові.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

На півдні Одеської області землетрус, попередньо, сягнув 2—4 балів. Також відчувалися поштовхи в інших районах області. Минулося без пошкоджень критичної інфраструктури, інформація про руйнування і постраждалих не надходила.

За даними румунського Національного науково-дослідного інституту, землетрус був магнітудою 5,2 —5,5. Румунське видання Digi24 пише, що він стався в сейсмічній зоні Вранча, Бузеу, на глибині 140 км.