У Новій Зеландії оголосили «Птаха року»

У Новій Зеландії звання «Птах року» отримав жовтоокий пінгвін, якого ще називають хойхо. За нього свої голоси віддали понад 6 тисяч людей.

Про це повідомляє BBC.

BBC News

Його вважають одним із найрідкісніших видів пінгвінів у світі, якого можна зустріти лише в Новій Зеландії. Організація, Forest & Bird, яка проводить конкурс, оголосила: жовтоокий пінгвін переміг, набравши 6 328 голосів. Пінгвіну поступилася птаха тоутоваї чатамського з острова Каруре Чатем, набравши понад 5 тисяч голосів.

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Forest & Bird каже, що перемога допоможе зберегти популяцію цих птахів. За даними Міжнародної спілки охорони природи і природних ресурсів, це зникаючий вид — його чисельність зменшується.

Для їхнього збереження докладають зусиль на суші, але виконавчий директор Forest & Bird пані Токі каже, що вони також потрібні в морі.

«Вони тонуть у розставлених сітях і не можуть знайти достатньо їжі. Нашим хойхо терміново потрібні морські захищені території, щоб дати їм можливість вижити», — заявила вона.

Це вже другий випадок, коли жовтоокий пінгвін виграв конкурс. Першу перемогу він здобув у 2019 році, того року говорили про вплив на результати Росії — сотні голосів за птаха надійшли з РФ, хоча Forest & Bird заявили, що це, ймовірно, не шахрайські голоси, а голоси російських орнітологів.