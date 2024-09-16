WSJ: Росія продала краденого зерна з окупованих територій України майже на $1 млрд

Росія та її партнери продали краденого зерна з окупованих українських територій на суму майже $1 млрд на чорному ринку.

Про це пише The Wall Street Journal.

Російські війська в Україні з 2022 року окупували одні з найродючіших сільськогосподарських угідь Європи. Окупанти або захопили врожаї, або купили їх задешево, часто примусово.

Цей «бізнес» має широку мережу клієнтів, до якої входять відповідальні за російське вторгнення фірми, компанія, що повʼязана з Корпусом вартових Ісламської революції, кримський бізнесмен Михайло Ганага, що через свою компанію Agro-Fregat LLC співпрацює із Сирією та Ізраїлем, а також фірма, яка торгує з ОАЕ.

Торгівля вкраденим зерном допомагає фінансувати союзників Росії та їхню лояльність до Москви навіть в умовах зростаючого економічного тиску.

Комерційну вартість викраденої агропродукції визначити складно. Але, за словами заступника міністра сільського господарства Маркіяна Дмитрасевича, з 2022 року щонайменше 4 млн тонн зерна з окупованої частини України продали на міжнародних ринках, що принесло Росії дохід у $800 мільйонів.

За даними «Текстів», більшість викраденого експортували маленькими суднами або по землі. Видання оцінює загальну вартість зерна, вивезеного Росією з окупованих територій, на рівні $6,4 мільярда.

Уряд США стверджував, що трьома суднами, які експортують великі обсяги вкраденого зерна, через мережу корпоративних організацій володіє російська державна «Обʼєднана суднобудівна корпорація», яка також виробляла військові кораблі, з яких обстрілювали Україну.

А російська фірма, що продає зерно з окупованої частини Запорізької області, пожертвувала батальйону окупантів 10 млн рублів ($111 тисяч).

Російська влада заявляє, що в першій половині цього року вона відправила до Туреччини із захопленого Маріуполя 15 кораблів з 81 тисячою тонн пшениці. Водночас Туреччина офіційно забороняє кораблям проходити з окупованих українських терміналів.

Українська прокуратура стежила за турецьким судном Usko MFU, яке перевозило крадене зерно із Севастополя. У листопаді 2023 року це судно вивезло до Туреччини 2 100 тонн насіння соняшника та бурої пшениці, потенційною вартістю $0,5 млн. Розслідувачі знайшли на борту інструкції, як приховати кримське походження вантажу.

Зерно з Криму продається в Ємені та Ірані, а Єгипет, Ізраїль і Ліван припинили закупівлі через його незаконне походження, зазначає WSJ. Тегеран купує ячмінь з Криму за $140 за тонну, що на 34% менше за ринкову ціну.