«Найстарішу книгу рецептів» зберігають у музеї США — рецептам 4 тисячі років

У березні 2024 року, після реконструкції, відкрили музей, у якому зберігається набір із чотирьох клинописних глиняних табличок, знайдених у Месопотамії. Їх називають найстарішою книгою рецептів — там викарбувані списки інгредієнтів для десятків страв. Трьом табличкам 4 тисячі років.

Про це повідомляє Atlas Obscura.

З 1930-х років більшість із 45 тисяч табличок, статуй і артефактів у Вавилонській колекції Єльського університету зберігалися в Єльській меморіальній бібліотеці Стерлінга. Цього року вперше більшу частину колекції, включно з табличками рецептів, виставили на загал в музеї Yale Peabody в Нью-Гейвені (США). До цього часу виставку відвідали 200 тисяч людей — музей скасував плату за вхід, щоб подивитися експонати могли всі охочі.

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Шеф-кухар із Сирії Мохамед Хафез каже, що хоча ці стародавні рецепти, безумовно, відрізняються від страв, які він подає у своєму ресторані, він бачить певні спільні риси. Завдяки табличкам Мохамед дізнався, що їли люди в його рідному регіоні тисячоліття тому.

Помічниця куратора Єльської вавилонської колекції Лассен та її колеги спробували відтворити декілька рецептів — смакували не всі страви. Деякі страви назвали неїстівними. Наприклад, молочний бульйон з бараниною мав неапетитний бежевий колір і мутнувату консистенцію.

Частина проблеми з відтворенням стародавніх рецептів полягає в тому, що таблички містять переважно списки інгредієнтів, але без подальших інструкцій. Імовірно, їхній автор припускав, що читач матиме достатньо кулінарних знань, щоб зрозуміти рецепти.

Водночас вегетаріанське рагу з незрозумілою назвою на табличці «Розслаблення» і тушкована баранина з буряком були смачними. До рецепта останньої входили кисле пиво і сало — це загальновживані інгредієнти того часу.

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У той час як більшість стародавніх культур передавали щось на кшталт рецепта в усній формі, стародавні вавилоняни були високограмотним суспільством, яке навіть свої повсякденні нотатки викарбовувало на глиняних табличках.

Усі знайдені таблички свідчать про те, що люди їли та наскільки багатими вони могли бути. Це також допомагає відтворити тогочасний стан торгово-економічних відносин. Акцент на стравах із зерна та пиві підкреслює роль Месопотамії як житниці стародавнього світу, а також свідчить про те, що це одне з найперших місць, де люди перейшли до сільськогосподарського суспільства.