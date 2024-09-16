Премію «Еммі-2024» отримали серіали «Оленя», «Сьогун» і «Хитрощі»

У неділю, 15 вересня, в Лос-Анджелесі відбулася 76-та церемонія вручення телепремії «Еммі». До числа її номінантів потрапили, зокрема, серіали і телешоу, що вийшли в ефір або на онлайн-платформах у період з 1 червня 2023 року до 31 травня 2024 року. Нагороди вручили у 25 категоріях.

Про це йдеться на сайті премії.

Найкращим драматичним серіалом визнали американський історичний серіал «Сьогун», створений Рейчел Кондо та Джастіном Марксом. Заснований на однойменному романі 1975 року Джеймса Клавелла, який раніше був екранізований у мінісеріалі 1980 року. Серіал розповідає про історію англійського мореплавця Джона Блектоу, який у XVII столітті потрапляє до Японії після корабельної аварії. Він швидко адаптується до незвичної культури, вивчає мову та заручається повагою місцевих жителів. Блектоу розвиває дружбу з молодим самураєм Ясіном і стає ключовою постаттю в політиці та культурі Японії.

Один з епізодів приніс нагороду за найкращу режисуру Фредеріку Туа. А Хіроюкі Санада та Анна Савай, які зіграли головних героїв у історичному серіалі, стали першими акторами з Японії, які отримали «Еммі» за головну роль у драмі. Як пише Reuters, 19 нагород є рекордом для одного сезону драми.

«Сьогун». Трейлер

Найкращим актором комедійного серіалу визнали Джеремі Аллена Вайта за роль кулінарного генія Кармена Берзатто в серіалі «Ведмідь». Звання найкращої акторки комедійного серіалу отримала Джин Смарт за роль Дебори Венс у серіалі «Хитрощі», який визнали найкращим комедійним серіалом.

«Хитрощі». Трейлер

Найкращим мінісеріалом став британський «Оленя» від Netflix. Він розповідає моторошну історію бармена, якого переслідує клієнтка. Творець «Оленя» Річард Гадд, який створив серіал на своїй реальній історії та зіграв головну роль, також отримав нагороди за акторську та сценарну майстерність у серіалі.

«Оленя». Трейлер

А найкращим ток-шоу визнали The Daily Show («Щоденне шоу») — американське вечірнє ток-шоу і новинна сатира, що транслюють з понеділка по четвер на телеканалі Comedy Central. Телепередача називає себе «фейковим випуском новин», а гумор і сатиру бере з поточних подій, політичних фігур, медіаорганізацій, а також часто використовує самоорієнтований гумор. Його ведучим є американський комік і сатирик Джон Стюарт.