Генштаб ЗСУ: Минулої доби армія РФ втратила ще 1 060 своїх військових і 14 артсистем

За минулу добу, 15 вересня, армія РФ втратила ще 1 060 своїх військовослужбовців убитими й пораненими, а також військову техніку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними Генштабу, Сили оборони України знищили ще три російських танки, вісім бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 29 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 28 автомобілів і шість одиниць спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу, можна переглянути в інфографіці нижче:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.