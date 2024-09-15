У ЗСУ працюють над збільшенням терміну базової загальновійськової підготовки

В українській армії планують покращити якість підготовки військовослужбовців і збільшити її термін. Відповідний проєкт розпочнуть у жовтні-листопаді цього року.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«Якісна підготовка — один із головних чинників збереження життя українського воїна. Докладаємо для цього максимум зусиль», — заявив він.

Сирський зазначив, що провів робочу нараду із цього питання за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад і начальників навчальних центрів.

Там, за його словами, обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців і напрацювали шляхи їхнього вирішення. Також розглянули напрямки вдосконалення навчальних програм.

Як стверджує Сирський, ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори, тож максимальну увагу приділяють залученню вмотивованих інструкторів з бойовим досвідом. Також наразі опрацьовують можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу.