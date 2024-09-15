Bloomberg: США і Британія стурбовані тим, що Росія розкриває Ірану ядерні таємниці в обмін на ракети

США і Велика Британія все більше стурбовані тим, що Росія ділиться з Іраном секретною інформацією і технологіями, які можуть наблизити його до створення ядерної зброї. В обмін на це Тегеран надає Москві балістичні ракети для війни в Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами західних чиновників, Кремль в останні місяці активізував співпрацю з Іраном у звʼязку з його амбіціями отримати атомну зброю.

Ці події обговорювали чиновники США і Великої Британії у Вашингтоні цього тижня, коли премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом Джо Байденом у Білому домі. Вони описали ситуацію як таку, що викликає занепокоєння.

За словами речника Ради національної безпеки Білого дому, адміністрація Байдена залишається глибоко стурбованою ядерною діяльністю Ірану. Байден чітко дав зрозуміти, що США готові використовувати всі елементи національної влади для запобігання будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану, заявив речник у суботу.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Лондону припустив, що Росія ділиться ядерними технологіями з Тегераном в обмін на партію іранських балістичних ракет Fath-360.

Іран наполягає на тому, що не прагне виробляти ядерну зброю, хоча є побоювання, що він може створити її у відповідь на ескалацію напруженості у відносинах з Ізраїлем.