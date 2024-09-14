Байден просить Конгрес США продовжити термін надання $6 млрд Україні — гроші можуть «згоріти» 30 вересня

Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням продовжити президентські повноваження (PDA) на поставку зброї в Україну до 2025 року, щоб встигнути використати $5,8 мільярда, які США заклали на військову допоможу. Гроші можуть «згоріти» 30 вересня.

Про це пише The Hill.

У квітні США ухвалили пакет допомоги Україні на $61 мільярд. Основним інструментом цього пакету є програма Presidential Drawdown Authority або PDA (президентське розпорядження щодо скорочення коштів). Вона дозволяє у разі надзвичайних ситуацій надавати оборонні послуги союзникам або передавати військову техніку й озброєння із запасів Пентагону. PDA був основним механізмом, який адміністрація Байдена використовувала для доставки зброї в Україну.

Частину суми досі не використали, хоча вже наближається кінцевий термін — 30 вересня завершується бюджетний рік у Штатах.

Тепер адміністрація Байдена хоче додати розширення повноважень PDA до Резолюції про продовження — законопроєкту про надзвичайні витрати, який Сенат і Палата представників повинні ухвалити у вересні.

Якщо це вдасться, то Білий дім зможе й далі надсилати Україні військову допомогу невеликими партіями кілька разів на місяць.

Помічник у Конгресі сказав журналістам The Hill, що якщо такий варіант не погодять, адміністрація президента США могла б оголосити, що надає Україні $5,8 мільярда військової допомоги до 1 жовтня, і до кінця року відправляти зброю.

За його словами, можуть виникнути певні юридичні проблеми з розподілом цих грошей за такого розвитку подій — юристи стурбовані тим, що Білий дім може не отримати дозволу передавати зброю, якої зараз немає на складах Пентагону.