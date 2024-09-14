На Хмельниччині чоловік розстріляв поліцейські авто з автомата. Є постраждалі

У ніч на 14 вересня правоохоронці затримали чоловіка, який розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного.

Про це повідомила поліція Хмельниччини.

Подія сталася в селі Олешин. Патрульні зупинили автомобіль місцевого жителя, бо він рухався під час комендантської години. За даними поліції, водій перебував за кермом у стані алкогольного спʼяніння — у нього виявили 1,27 проміле алкоголю в організмі.

Правоохоронці склали на керманича адміністративний протокол за нетверезе водіння. Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для вирішення питання з автомобілем — у салоні він залишив свого товариша.

До місця події чоловік повернувся уже з автоматом Калашникова і відкрив вогонь по правоохоронцях. За даними слідства, він вистрілив 60 набоїв. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь і викликали допомогу.

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Стрілець поранив одного з працівників поліції (він у важкому стані) і пасажира свого ж автомо — обох госпіталізували. Також пошкоджені дві службові автвівки: одна екіпажу, що зупинив зловмисника, інша — бійців спецпідрозділу, які його затримали.

Прокуратура порушила справу за посягання на життя правоохоронця. Триває розслідування.