США ввели санкції проти пропагандиста Дмитра Кисельова і Russia Today. Їх звинувачують у роботі на спецслужби

Міністерство фінансів США ввело санкції проти російського пропагандистського медіахолдингу Russia Today і його директора Дмитра Кисельова.

Про це повідомили в Мінфіні США.

Санкції також ввели проти «ТВ-Новости», а також організації «Євразія» та її засновниці Неллі Парутенко, громадянки Молдови.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що телеканал RT і медіагрупа Russia Today залучені до російських розвідувальних операцій по всьому світу. США вважають, що діяльність телеканалу виходить далеко за межі звичайної пропаганди.

За інформацією Вашингтону, понад рік тому російський уряд впровадив у RT окремий підрозділ, який збирає розвіддані.

Блінкен також заявив, що Росія за допомогою пропаганди вже багато років намагається впливати на політику в Молдові, зокрема на майбутні президентські вибори, і розпалює заворушення і безлад у країні. Російський уряд також намагається дестабілізувати ситуації в Аргентині та погіршити відносини країни із сусідами.

«Завдяки новій інформації, більша частина якої надійшла від співробітників RT, ми знаємо, що телеканал брав участь в операціях впливу, у зборі інформації під прикриттям, а також у військових закупівлях», — заявив Блінкен.

Також Блінкен згадав проєкти Russia Today в інших країнах світу — до таких він відніс, зокрема, німецьку відеоплатформу Red і африканську соціальну мережу African Stream, які використовуються для поширення російської пропаганди.

США, Велика Британія та Канада починають спільну дипломатичну кампанію, щоб «об’єднати партнерів по всьому світу для відповіді на загрозу з боку RT та інших російських інструментів впливу та дезінформації».