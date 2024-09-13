У Китаї підвищили пенсійний рік уперше за 70 років

У Китаї вперше з 1950-х років підвищили пенсійний вік. Усе через те, що країна стикається зі старінням населення та скороченням пенсійного бюджету.

Про це повідомляє Xinhua.

Для жінок робітничих професій пенсійний вік збільшили з 50 до 55 років, а для жінок розумової праці — з 55 до 58 років. Для чоловіків пенсійний вік підняли з 60 до 63 років.

Нинішній пенсійний вік Китаю — один із найнижчих у світі. На пенсію неможливо вийти раніше за встановлений вік. Водночас люди можуть відкласти вихід на пенсію не більше ніж на три роки.

Зміни почнуть діяти з 1 січня 2025 року. Починаючи з 2030-го працівники також повинні робити більші внески в систему соціального страхування, щоб отримувати пенсії. А до 2039 року вони повинні будуть сплачувати внески протягом 20 років, щоб отримати доступ до пенсії.

У 2019 році Державна академія суспільних наук Китаю заявила, що до 2035 року в головному державному пенсійному фонді країни закінчаться гроші – і це була оцінка ще до пандемії Covid-19, яка сильно вдарила по економіці Китаю.

План підвищення пенсійного віку та коригування пенсійної політики ґрунтувався на «всебічній оцінці середньої тривалості життя, стану здоров’я, структури населення, рівня освіти та пропозиції робочої сили в Китаї», пише Xinhua.

Середня тривалість життя в країні зросла до 78,2 років. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 2040 року майже третина населення Китаю — близько 402 мільйонів людей — буде старша за 60 років, порівняно з 254 мільйонами у 2019 році.