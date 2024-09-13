Microsoft, Slack і Trello. США посилили санкції проти Росії у сфері ІТ

Сполучені Штати посилили санкції проти Росії в IT-сфері — провідні компанії й сервіси виходять з російського ринку або запроваджують нові обмеження для користувачів з РФ.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Технологічний гігант Google заблокував реєстрацію нових акаунтів за російськими номерами телефону і позбавив російських блогерів можливості отримувати дохід через AdSense.

Про повний вихід з російського ринку оголосила, зокрема, австралійська компанія з розробки програмного забезпечення для IT-індустрії Atlassian. Вона найбільш відома за системою Jira з відстеження помилок, що призначена для організації спілкування з користувачами й для управління проєктами; багатоплатформною системою управління проєктами Trello та корпоративною вебвікі для внутрішнього використання організаціями, яка створює єдину базу знань Confluence.

Сервіс Notion, який використовувався для організації роботи та управління проєктами, теж став недоступним у РФ. Цифрова платформа для співпраці Miro вирішила більше не обслуговувати російські та білоруські акаунти.

Корпоративний месенджер Slack виходить з російського ринку, припиняючи обслуговування свого сервісу там.

Системи автоматизованого проєктування і розрахунку CAD, постачальника програмного забезпечення Autodesk вийшли з Росії, а компанії-розробники програмного забезпечення SAP та Oracle залишили ERP-ринок країни.

Техногігант Microsoft розпочав відключати російських користувачів від своїх хмарних сервісів.

Нові санкції США заборонять американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів.