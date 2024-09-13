Як радіоаматор став незамінним помічником ЗСУ. Огляд матеріалів іноземних медіа 12 вересня

Технологічне видання MIT Technology Review при Массачусетському інституті технологій опублікувало історію про Сергія «Флеша» Бескрестнова, який знається на радіотехнологіях як мало хто в Україні ― і використовує ці знання на фронті. Флеш почав захоплюватись радіо ще в дитинстві ― і навіть дійшло до того, що ним зацікавилось радянське КДБ. На обладнанні, яке тримав удома, він зміг зайти на заборонені частоти. Батько навіть дивувався, як його син це зумів.

Дорослим Сергій продовжив займатись радіо й технологіями звʼязку загалом ― працював в українському Vodafone, тоді заснував власну компанію з рішень звʼязку й навіть займався розробкою компʼютерних ігор. Та коли повномасштабне вторгнення росіян стало реальною загрозою, Флеш купив побільше радіообладнання додому й встановив резервну систему звʼязку. Він розумів, що росіяни напевно «покладуть» стільниковий звʼязок та Інтернет. Радіо може знову стати головною технологією комунікації.

Протягом якогось часу так і було: росіяни активно атакували звʼязок на Київщині. Флеш передавав інформацію про скупчення військ, яку дізнавався, слухаючи розмови багатьох волонтерських груп. Він допомагав військовим з обладнанням і навчав їх ним користуватись ― і, зрештою, робить це дотепер. Тільки на іншому рівні, пише видання.

Зараз Бескрестнов регулярно буває на фронті ― хоч і ненавидить це. Він цивільний, однак прагне допомогти ЗСУ своїми знаннями. А дізнатись про ситуацію з використанням радіотехнологій на фронті можна лише там, неподалік від лінії зіткнення. Бус Флеша нашпиговано різноманітним радіообладнанням ― він може розпізнавати різні дрони й те, на якій відстані вони летять, передавати сигнали, прослуховувати переговори. Він оновлює свої знання й ділиться ними з тисячами спеціалістів звʼязку в ЗСУ. Як особисто, так і в публічному телеграм-каналі. Його експертиза дуже допомагає Україні у використанні ударних дронів, оскільки вони, як і чимало іншої військової техніки, покладаються на радіозвʼязок. Фактично Флеш ― шпигун, пише видання. Він вивідує нові розробки та підходи росіян. Однак, на відміну від інших шпигунів, Сергій ділиться інформацією публічно.

Це викликає невдоволення частини українських військових високопосадовців: вони вважають, що Флеш розповідає забагато, в тому числі й сенситивної інформації. Він же відповідає, що ці люди переживають, щоб його розповіді не проявили їхньої неефективності на своїх посадах. Так чи інакше, Флешу вдячні тисячі українських військових, а його знання та зусилля вже відзначено кількома військовими нагородами, пише видання.

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