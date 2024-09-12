Червоний Хрест рішуче засудив смертельний російський удар по гуманітарній місії на Донеччині

Міжнародний комітет Червоного Хреста відреагував на смерть співробітників своєї гуманітарної місії в селі Віролюбівка на Донеччині.

Унаслідок російського обстрілу 12 вересня загинули троє співробітників Червоного Хреста, ще двоє отримали поранення.

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Співробітники МХЧК приїхали, щоб видати місцевим жителям паливні брикети для обігріву домівок. На момент обстрілу вони саме розвантажували допомогу, місцеві від вибуху не постраждали.

«Я найрішучіше засуджую напади на співробітників Червоного Хреста. Це неприпустимо, що під обстріл потрапило місце роздачі допомоги. Сьогодні наші серця розбиті, ми оплакуємо втрату наших колег і піклуємося про поранених», — сказала президентка МКЧХ Мірʼяна Споляріч.

Місії Червоного Хреста регулярно приїжджають у Донецьку область. Їхні транспортні засоби позначені емблемою Червоного Хреста. Будь-який напад на МКЧХ є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Червоний Хрест закликає поважати міжнародне гуманітарне право, зокрема вживати всіх можливих заходів обережності, щоб ті, хто займається гуманітарною діяльністю, не ставали мішенню або не потрапляли в полон під час бойових дій.

Удар по місії Червоного Хреста

12 вересня російські війська вдарили, ймовірно, зі ствольної артилерії, по автомобілях Міжнародного комітету Червоного Хреста в селі Віролюбівка на Донеччині. Троє співробітників загинули — вони громадяни України, уточнив омбудсман Дмитро Лубінець. Ще двоє працівників з пораненнями потрапили в лікарню, один з них — у важкому стані.

Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Президент України Володимир Зеленський після цього закликав світ реагувати «жорстко й принципово» на удари Росії.