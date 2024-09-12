Перша леді Франції зіграла саму себе в новому сезоні «Емілі в Парижі»

Перша леді Франції Бріжит Макрон зіграла саму себе в новій серії серіалу «Емілі в Парижі».

В одній із серій головна героїня Емілі підійшла до пані Макрон у ресторані — і виявилося, що перша леді стежить за нею в Instagram.

У короткій сцені Емілі каже, що обожнює Францію, а пані Макрон — що Франція любить її. Після цього героїні роблять спільне селфі.

Автори серіалу зазначили, що в кадрі перша леді зʼявилася такою, якою вона є в житті — у власному одязі, і не виконувала жодних особливих команд від сценаристів.

Ідея запросити Бріжит Макрон до серіалу виникла ще в 2022 році, пише BBC, — після того як творець серіалу Даррен Стар і головна акторка Лілі Коллінз зустрілися з першою леді Франції в Єлисейському палаці.

Пані Макрон згадували ще в першому сезоні «Емілі в Парижі». Тоді головна героїня, яка тільки-но переїхала до Парижу, дізналася, що французьке слово le vagin (піхва) — чоловічого роду, що розчарувало її. Емілі поділилася своїм сумом у соцмережах, а її пост поширила Бріжит Макрон.

«Вона — палка шанувальниця нашого шоу і з великим гумором сприйняла згадку про себе в першому сезоні. Зйомки з нею були для мене честю і справжньою радістю», — розповіла акторка Лілі Коллінз.

Це вже вдруге, коли пані Макрон грає саму себе на екрані. У 2018 році вона зʼявилася у французькому комедійному серіалі Vestiaires, що розповідає про двох плавців з інвалідністю.