Камала Гарріс запевнила, що після України Путін атакував би Польщу ― поляки погоджуються. Огляд матеріалів іноземних медіа 11 вересня

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс під час передвиборчих дебатів із Дональдом Трампом заявила, що якби президентом США був він, а не Джо Байден ― «Путін вже сидів би в Києві» й планував атаку на Польщу. Американське видання PBS News опублікувало матеріал із Варшави: журналісти опитали поляків, чи дійсно вони бояться нападу Росії. Переважна більшість відповіла, що так і є.

Так, літня варшавʼянка Ванда Квятковська пильно стежить за новинами щодо війни в Україні й активно вболіває за Сили оборони. За дебатами між Трампом і Гарріс вона стежила також, не приймаючи на віру заяви Трампа про швидке перемирʼя між Україною та Росією в разі його обрання. «Це просто порожні слова, ― стверджує вона. ― І якщо Путін переможе в Україні, то на цьому не зупиниться». Тієї ж думки політолог Славомір Дебський.

Видання нагадує, що Варшаву було майже повністю зруйновано в ході Другої світової війни. Як і про те, що коли Трамп став президентом США у 2016 році, серед поляків було чимало ентузіазму. Консервативні уряд та частина суспільства бачили в ньому поборника «традиційних цінностей», підтримку викликало й бажання Трампа змусити інші країни Європи вкладатися в НАТО більше. Втім, із часом проросійський сентимент Трампа зіпсував йому репутацію серед поляків. Теперішній президент країни Дональд Туск не приховує свого критичного погляду на республіканського кандидата в президенти. Зокрема, через його багаторазові компліменти Путіну, пише видання, підсумовуючи, що страх збройного конфлікту з Росією в країні значний.

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