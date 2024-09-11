Суд ЄС відхилив позови російських олігархів про зняття санкцій

Суд Європейського Союзу відмовив російським олігархам Геннадію Тимченку та його дружині Олені, Михаїлу Фрідману, Петру Авену та Герману Хану у скасуванні європейських санкцій проти них.

Про це йдеться у рішенні суду.

У липні 2022 року Рада Європейського Союзу зобовʼязала людей, які потрапили в санкційні списки, задекларувати своє майно, рахунки й активи в європейських країнах, а також співпрацювати з компетентними органами. Це зробили для того, щоб запобігти використанню складних юридичних і фінансових механізмів, а невиконання рішення прирівняли до обходу санкцій.

Російські олігархи у своїх позовах назвали ці зобовʼязання надмірними. Вони заявили, що Рада ЄС зловжила своїми повноваженнями, оскільки ухвалювати подібні рішення повинні країни-члени ЄС. Однак Європейський суд у повному обсязі відхилив ці позови.

Суд вказав, що європейське законодавство дозволяє Раді ухвалювати регламенти для реалізації обмежувальних заходів. Також суд визнав, що Рада не перевищила свої повноваження, діючи замість держав-членів ЄС. Навпаки, національні органи країн можуть самі вирішувати, чи буде участь в обході санкцій і повʼязане з цим покарання носити кримінальний, цивільний або адміністративний характер.