Президент Туреччини Ердоган заявив, що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Крим повинен повернутися до України за вимогами міжнародного права, зазначивши, що турецька «підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України є непохитною».

Про це він заявив у відеозверненні до четвертого саміту лідерів «Кримської платформи», передає турецьке державне інформагентство Anadolu.

Ердоган нагадав, що цьогорічний саміт збігається з 80-ми роковинами вигнання кримськотатарського народу з півострова. Він заявив, що анексія Криму, «проти якої Туреччина виступає з першого дня, ще більше поглибила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію».

Підкреслюючи, що гарантування безпеки й добробуту кримськотатарських турків є одним із пріоритетів зовнішньої політики Туреччини, Ердоган висловив своє задоволення правовими нормами, запровадженими вперше урядом України щодо зміцнення прав кримських татар.

Ердоган також наголосив, що кримські татари мають право жити вільним, безпечним і мирним життям на своїй батьківщині.

«Приємно, що в червні після майже трирічного полону звільнили заступника голови Національної асамблеї кримських татар Нарімана Джеляла. Ми сподіваємося на якнайшвидше звільнення всіх наших співвітчизників — кримських татар, зокрема братів Асана та Азіза Ахметових», — сказав він.

Ердоган побажав, щоб війна завершилася справедливим і міцним миром на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

«Завершуючи свій виступ, я сподіваюся, що робота, яку ми проводимо в рамках платформи, сприятиме міжнародним зусиллям із забезпечення миру в Криму, Україні та нашому регіоні», — додав він.