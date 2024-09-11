Медалі для випускників можуть скасувати до кінця року. На це йдуть мільйони, а бонусів при вступі вони не дають

Комітет освіти, науки та інновацій Верховної Ради на засіданні 11 вересня визнав недоцільним подальше централізоване виготовлення за кошти державного бюджету України золотих і срібних медалей та нагородження ними школярів.

Про це повідомила народна депутатка та членкиня комітету Наталія Піпа. У коментарі для «Бабеля» вона зауважила, що скасувати видатки на виготовлення медалей можуть вже цього року.

Наталія Піпа заявила, що на 2025 рік був запит про виділення з держбюджету 4,6 мільйона гривень на золоті медалі та понад мільйон гривень — на срібні.

За даними сайту Prozorro, Державне підприємство «Інфоресурс» мав такі замовлення:

у 2023 році виготовили 21 300 шкільних медалей (16 700 золотих і 4 600 срібних) на суму 1 868 950 гривень;

у 2022 році виготовили 20 600 медалей для випускників (15 900 золотих і 4 700 срібних) на 1 771 050 гривень.

Питання про доцільність шкільних медалей порушували раніше на сайті освітнього омбудсмана. Середня вартість виготовлення медалей у 2023 році становила 87 гривень, у 2022 — 86, а у 2020 — 77. Тобто за три роки ціна зросла на 10 гривень. І хоч за виготовлення кожної окремої медалі ціна здається незначною, загалом за останні два роки це понад мільйон бюджетних коштів, йшлося на сайті.

Піпа розповіла, що за останні пʼять років в Україні виготовили понад 66 тисяч медалей. А у 2024 році їх виготовили вдвічі більше, ніж у 2020, при цьому, наголошує нардепка, рівень знань у школярів і кількість учнів зменшились.

За її словами, кількість медалей не відображає якості освіти, а в цілому це «застаріла практика», яка розповсюджена лише в пострадянських країнах. На засіданні Комітету Служба освітнього омбудсмана зауважила, що такого досвіду немає в Європі та решті світу. А після скасування централізованого виготовлення медалей в Україні кожен освітній заклад зможе самостійно застосовувати будь-які заохочення школярів.

Зараз закон «Про повну загальну середню освіту» передбачає, що заклади освіти мають самостійно визначати, як заохочувати та відзначати учнів — так і залишиться, просто без видатків із державного бюджету саме на медалі.

Піпа також уточнила, що медалі не надають випускникам жодних переваг при вступі у вищий навчальний заклад — вони є лише моральним заохоченням учнів і батьків.