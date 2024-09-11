Телеканал HBO оголосив кастинг на серіал про Гаррі Поттера нового покоління

Американський телеканал HBO почав шукати акторів, які по-новому зіграють чаклунів Гоґвортсу в майбутній телевізійній адаптації культової серії фільмів про молодого чарівника Гаррі Поттера.

Про це повідомляє The Guardian.

Студія проводить кастинг на ролі Гаррі Поттера та двох його друзів-чарівників Герміони Ґрейнджер і Рона Візлі. Прослуховування проводять серед дітей, яким у квітні 2025 року буде 9—11 років.

Хоча всі охочі зіграти учнів школи чарівництва повинні бути жителями Великої Британії та Ірландії, продюсери «прагнуть до інклюзивного, різноманітного кастингу» і він буде відкритим для дітей усіх рас, етнічних і гендерних приналежностей.

На кастинг діти мають надіслати два коротких відеозаписи, тривалістю максимум у 30 секунд: в одному вони мають розповісти про себе, а в іншому — короткий вірш, історію, монолог із пʼєси або будь-що написане самостійно, однак нічого з «Гаррі Поттера».

«Будь ласка, використовуйте свій власний акцент», — просять продюсери.

Новий серіал, анонсований минулого року материнською компанією HBO — Warner Bros. Discovery — транслюватиметься щонайменше сім сезонів на потоковому сервісі Max, раніше відомому як HBO Max. Причому кожен сезон буде повністю відповідним до кожної оригінальної книги Джоан Роулінг. Власне, письменниця буде виконавчим продюсером серіалу.

Хоча з датою виходу серіалу ще не визначилися, генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав у лютому заявив, що запуск запланований на 2026 рік.