ЄС не розблокує російські €70 мільярдів — Україна зможе отримати доходи від них

Російський національний розрахунковий депозитарій програв спробу скасувати санкції Європейського Союзу через його ймовірну допомогу у фінансуванні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Імовірно, таке судове рішення вплине на те, що надалі Україна зможе отримувати прибутки від заморожених €70 мільярдів фінансової установи.

Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімне джерело.

Національний розрахунковий депозитарій РФ потрапив під санкції ЄС у 2022 році, коли блок стверджував, що як головний зберігач російських цінних паперів цей орган дозволив російському уряду мобілізувати свої ресурси для підтримки військових зусиль.

Судді ЄС постановили: організація не змогла довести, що Європейський Союз помилився, коли встановив важливість фінансової установи у функціонуванні фінансової системи Росії. Російський національний розрахунковий депозитарій може оскаржити рішення в Європейському суді.

З посиланням на власне анонімне джерело Bloomberg пише, що депозитарій має приблизно €70 мільярдів — вони зберігаються в бельгійській фінансовій компанії Euroclear. Прибутки з цих активів дотепер не використовувалися для підтримки України. Проте судове рішення може змінити це — подібний випадок був, коли ЄС надав дозвіл на використання надприбутку від заморожених коштів Центробанку Росії.