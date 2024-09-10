Politico: Китай допомагає військовій машині РФ в обмін на секретні технології

Китай надає Росії «дуже суттєву» військову допомогу в обмін на російські секретні військові технології підводних човнів і ракет.
Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл під час спілкування з журналістами, пише Politico.
Раніше США говорили, що Китай постачає Росії технології подвійного призначення, які можна застосувати як у військових, так і в цивільних цілях. Однак тепер Вашингтон однозначно заявляє, що Китай допомагає російським військовим.
Оскільки після вторгнення в Україну РФ зіткнулася з міжнародними санкціями, вона відчайдушно потребує технологій для збільшення свого військового виробництва, щоб мати можливість продовжувати війну.
«Це не засоби подвійного призначення. Це в основному застосовують безпосередньо для російської військової машини. Це складові частини дуже значних зусиль з боку Китаю, спрямованих на підтримку, розбудову і диверсифікацію різних елементів російського військового комплексу», — сказав Кемпбелл.
За словами Кембелла, російський та китайський уряди на найвищому рівні намагаються приховати цю співпрацю.
Китай часто заперечував, що постачає Росії зброю для використання в Україні, наполягаючи на тому, що займає «неупереджену позицію» щодо війни. Однак в обмін на допомогу Росія почала надавати Китаю технології підводних човнів та ракет — сфери, в яких Москва раніше не хотіла співпрацювати з Пекіном.
Нові можливості КНР становлять загрозу не тільки для США, але й для Індії, Австралії, Японії та Південної Кореї, наголошує Кемпбелл.
- Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен застерігав Китай від підтримки Росії та погрожував новими санкціями. Китай — це основний постачальник верстатів, мікроелектроніки, нітроцелюлози, яка має вирішальне значення для виробництва боєприпасів, ракетного палива та інших товарів подвійного призначення, які Москва використовує для нарощування своєї оборонно-промислової бази.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії Китай жодного разу не підтримав Україну. Пекін підтримував РФ і засуджував запроваджені Заходом через збройну агресію санкції проти неї. Загальна торгівля Китаю з росією торік досягла рекордно високого рівня — $218 мільярдів за 11 місяців 2023 року.