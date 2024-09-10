У Дніпрі жінку виправдали за вбивство співмешканця. Вона два роки страждала від побоїв і 38 разів зверталась до поліції

Амур-Нижньодніпровський суд міста Дніпра 9 вересня виправдав дніпрянку Марину Полях, яка вбила свого співмешканця, коли захищалася. До цього жінка два роки терпіла побої і неодноразово зверталась в поліцію.

Про це пишуть «Суспільне» і правозахисна організація «Мартін-клуб».

Справу розглядали три роки. За словами Марини, загиблий Дмитро Плотніков бив її два роки.

За даними «Суспільного», жінка 38 разів зверталася до поліції щодо домашнього насильства, однак за весь час там склали лише один протокол.

Співмешканець жінки раніше був засуджений за навмисне вбивство, однак не досидів свій термін, вийшов достроково.

«Вона не хотіла, щоб він жив з нею, але його не цікавила її думка. Коли вона його не впускала у своє житло, він бив вікна, підпалював будинок. Він навіть кидався на поліцейських, але вони нічого не могли з ним зробити», — кажуть в «Мартін-клубі».

Зрештою було призначено судове засідання, яке могло повернути чоловіка назад у вʼязницю досиджувати термін за вбивство. Однак той почав погрожувати жінці, що вона не доживе до суду, і вкотре напав на неї. Але цього разу поруч з нею була донька, а він погрожував вбити їх обох.

За свідченнями Марини, під час нападу вона схопила ніж, і чоловік напоровся на нього, що і призвело до його смерті.

Жінку судили за двома статтями — ст.115 КК (умисне вбивство) та ст.118 (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони). На засіданні 9 вересня її виправдали за обома статтями.

Після засідання жінка розповіла, що у вирок суду не вірить й досі. Марина планує допомагати іншим жінкам, постраждалим від домашнього насильства, — пройшла навчання на тренера з надання психологічної допомоги.

Чому це важливо

За даними ООН, майже кожна третя жінка у світі (30%) хоча б раз в житті страждала від фізичного або сексуального насильства з боку партнера або сексуального насильства з боку сторонньої людини.

У більшості випадків це насильство саме з боку інтимного партнера. У всьому світі майже третина (27%) жінок у віці 15—49 років, які перебувають у стосунках, повідомляють про таке насильство.

Дослідження ОБСЄ та ООН у 2019 році показало, що 70% українок старших за 15 років стикалися із психологічним, фізичним чи сексуальним насильством.