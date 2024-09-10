Усі українці можуть долучитися до евакуації тварин з прифронтових територій. Як це зробити

BlaBlaCar спільно з всеукраїнським гуманістичним рухом з захисту прав тварин UAnimals збирають гроші для порятунку тварин із прифронтових територій. Для цього вони ініціювали благодійну акцію, де кожен охочий може допомогти фінансово, придбавши «віртуальний квиток» в евакуаційний рейс.

Про це «Бабелю» повідомила пресслужба UAnimals.

Придбати квиток можна буде у застосунку BlaBlaCar — користувачі зможуть перейти за посиланням, яке з’явиться на екрані, задонатити на порятунок тварин та отримати символічний квиток на електронну пошту. Вартість такої пожертви становитиме 100 гривень.

Усі кошти витратять на евакуаційні рейси UAnimals, зокрема, оплатять пальне, переноски для тварин, корм, ліки тощо. Таким чином кожен охочий може долучитися до евакуації тварин, не наражаючи себе на небезпеку

В UAnimals наголошують: купівлею квитка людина підтримує проєкт евакуації, і це не зобовʼязує її їхати в небезпечні зони.

«Наші евакуаційні рейси чітко ілюструють гасло UAnimals: кожне життя важливе. Під час виїздів ми рятуємо всіх без винятку тварин, бо жодна з них не має загинути під обстрілами. Наші команди щомісяця їздять у 6-10 рейсів і евакуюють за один місяць приблизно 300 тварин. Найбільше натхнення в цій роботі — це історії, коли тварини зустрічаються зі своїми новими родинами чи стають на лапи після важких поранень», — розповідає засновник UAnimals Олександр Тодорчук.