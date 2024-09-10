У Росії вперше прокоментували заяву WP про переговори щодо припинення атак на енергетику України

Секретар Ради безпеки Російської Федерації Сергій Шойгу вперше прокоментував заяву The Washington Post про таємні переговори з Україною щодо припинення атак на енергетику. Він заявив, що Путін нібито прийняв пропозицію Туреччини не бити по енергетичній інфраструктурі, обʼєктах атомної енергетики та цивільному торговому флоту. Проте, за словами Шойгу, від такої ідеї відмовилася Україна.

Про це він заявив в ефірі одного з російських телеканалів.

У середині серпня The Washington Post із посиланням на власні джерела писала, що наступ України на Курщині зірвав таємні перемовини з Росією за посередництва Катара про припинення ударів по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох боків.

Тоді в Офісі президента України відповіли, що очну зустріч перенесли «через ситуацію на Близькому Сході», але вона пройде в онлайн-форматі 22 серпня.

На пресконференції президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував заяви WP про вплив наступальної Курської операції на перемовини щодо атак на енергетику. Він підтвердив, що зустріч не зірвалася — її провели онлайн. А наступ на Курщині та перемовини про енергетику, за словами глави держави, «це зовсім не повʼязані речі».