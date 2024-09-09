На Сумщині оголосили обовʼязкову евакуацію з Глухова і двох селищ

У Шосткинському районі Сумщини оголосили обовʼязкову евакуацію з трьох населених пунктів. Йдеться про місто Глухів, селища Свеса та Есмань.

Про це повідомили представники місцевої влади на виїзному засіданні координаційного штабу з евакуації, передає Сумська ОВА.

Станом на 7 вересня евакуювали 242 громадян, 50 з них — діти. За 6 та 7 вересня з Глухова евакуювали 23 дитини. Там було 5 прийомних родин, які виховували 15 дітей — усі вони вже евакуювалися. Зараз громади уточнюють списки населення для евакуації — проводять подворові та поквартирні обходи. Письмових відмов від евакуації наразі немає.

За словами заступника голови Сумської обласної військової державної адміністрації Сергія Кропивниченка, в регіоні вже близько тижня працює поліція «Білі Янголи» — вони евакуюють місцевих мешканців на трьох броньованих автівках, які захищені від потрапляння осколків та прямого влучання.

Приймати внутрішньо переміщених осіб готові в Роменському районі Сумської області — вже зараз на 154 людини підготували кімнати в гуртожитках. Із Шостки до Києва продовжить курсувати евакуаційний потяг.

Як евакуюватися з Сумщини

Нині триває евакуація з населених пунктів, розташованих за 5—10 кілометрів від лінії зіткнення. Дізнатися про час і місце евакуації можна у керівника громади або ж у старости населеного пункту. Також можна звернутися за телефонами: 095 386 43 06 (з 09:00 до 17:00), 050 650 70 83, (0542) 77 96 77 (цілодобово).

Інформацію щодо маршрутів руху, місць для тимчасового перебування та отримання першої допомоги також можна дізнатись, зателефонувавши на гарячу лінію Мінреінтеграції за телефоном 1548.

Ситуація на Сумщині

У серпні начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив, що ситуація на прикордонні загострилася — регіон постійно обстрілюють керованими авіаційними бомбами. Генштаб ЗСУ повідомляв, що найактивніше б’ють авіацією саме по прикордонню Сумщини з території РФ.

У прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області українське військове командування 13 серпня ввело обмеження для переміщення усіх категорій громадян. Таке рішення пояснили активізацією ДРГ та збільшенням інтенсивності бойових дій у регіоні.

Станом на 1 вересня з Сумщини евакуювали вже 22 тисячі людей.