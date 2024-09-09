Вірменія та ЄС розпочинають переговори про безвізовий режим

Європейський Союз починає переговори про лібералізацію візового режиму з Вірменією. Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів зустріч із віцепрезидентом Європейської комісії Маргарітісом Схінасом.

Про це передає вірменська служба «Радіо Свобода».

Також на зустрічі ухвалили рішення про підтримку Республіки Вірменія Європейським фондом миру. У Вірменії зараз активно ведуть дискусії про можливість вступу країни до ЄС.

Маргарітіс Схінас підкреслив зацікавленість Євросоюзу в розвитку відносин з Вірменією, у просуванні реформ у цій державі. Також віцепрезидент Єврокомісії сподівається на ефективну співпрацю з урядом Вірменії щодо діалогу про візову лібералізацію.

Переговори про скасування візового режиму з Євросоюзом зазвичай тривають роками. Для цього необхідна згода всіх членів ЄС, а Вірменія, зі свого боку, має виконати низку умов. Процедура відрізняється для кожної країни, оскільки ЄС висуває різні вимоги та критерії. Найчастіше йдеться про прозоре та дієве управління кордонами для боротьби з організованою злочинністю та корупцією.