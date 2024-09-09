Японська IT-компанія «найняла» котів. Вони покращують ефективність і емоційний стан працівників

У японській столиці Токіо IT-компанія Qnote «найняла» 11 співробітників-котів. До їхніх обовʼязків входить бути милими, нявкати, муркотіти, дрімати біля вікна та допомагати (або заважати) своїм людським колегам у робочий час. Крім того, вони відповідають за звʼязки з громадськістю, покращуючи імідж компанії в соцмережах.

Про це повідомили South China Morning Post та Mainichi Shimbun.

Першу «штатну» кішку Футабу компанія завела ще у 2004 році. Перед тим вона жила в суші-ресторані. Відтоді компанія завела ще 11 котів. Один з них помер у 2022 році, а Футаба померла наприкінці серпня цього року у віці 20 років і 3 місяці. На її честь влаштували прощальну вечірку.

Тепер в офісі компанії в Токіо, окрім 32 людей, працюють ще 10 котячих «співробітників», і більшість із них повний робочий день. Кожному з них Qnote навіть призначив посади, як-от «головний клерк», «менеджер», «аудитор».

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Шість котячих «співробітників» компанії — потомство Футаби та її котячого колеги. Також в офісі «працює» колишній бродячий кіт — один із людських працівників Qnote врятував його в дорожньо-транспортній пригоді. Ще одного забрали з котячого кафе.

Qnote спеціалізується на розробці вебсайтів і застосунків. Однією з найважливіших вимог до кандидатів у працівники компанія вважає любов до котів. У Qnote впевнені, що коти допомогли людським працівникам налагодити зв’язок, покращити емоційний стан і підвищити ефективність роботи.