Bloomberg: ЄС думає над блокуванням фінансування Словаччини через «відступ від демократії»

Європейський Союз працює над пропозицією покарати Словаччину за «відступ» від демократичних норм, що може призвести до призупинення фінансування Братислави.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Європейська комісія уже підготувала рішення про запуск процедури призупинення фінансування Братислави. Все через рішення премʼєр-міністра Роберта Фіцо ліквідувати спеціальну прокуратуру, яка здійснювала нагляд за деякими корупційними справами, повʼязаними з коштами ЄС.

Процес на початковій стадії і потребує схвалення президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Близько 80% усіх державних інвестицій у Словаччині фінансуються з фондів ЄС. Будь-які потенційні проблеми з фінансуванням можуть стати серйозним ударом для цієї країни-члена ЄС і єврозони, яка вже стикається з проблемами, повʼязаними з надмірним дефіцитом державних фінансів.

За словами джерел, одна з пропозицій полягає в тому, щоб ЄК використала свій так званий механізм обумовленості, який дозволяє ЄС заморозити фінансування в разі ризику їхнього нецільового використання.

Також Єврокомісія вивчає можливість повернення всіх або частини грантів на боротьбу з Covid в обсязі €2,7 мільярда, які Словаччина отримала як частину витрат ЄС на боротьбу з пандемією. Створення спеціальної прокуратури було однією з умов виділення цих коштів.

Що передувало

Відколи Фіцо повернувся до влади в жовтні 2023 року, він став обʼєктом пильної уваги з боку Брюсселю, оскільки вирішив переглянути кримінальний кодекс і ліквідувати спеціальну прокуратуру, яка займалася гучними справами про хабарництво, зокрема й тими, що стосувалися його союзників.

У травні 2024-го Фіцо поранили під час замаху. Одужавши, він заявив, що замах стався через ворожу атмосферу, яку підігрівали преса та опозиція. Після цього він провів реформу державних медіа, поставивши мовників під контроль уряду.