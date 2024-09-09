Reuters: Ізраїль атакував завод з виробництва хімзброї в Сирії

У Сирії заявили про удар Ізраїлю по кількох сирійських містах. Reuters стверджує, що під атакою був великий військовий дослідницький центр.

Про атаку написали арабські медіа Al-Mayadeen та SANA.

За їхніми даними, Ізраїль наніс 15 авіаударів по містах Дамаск, Хомс, Хаму й Тартус. А внаслідок удару по околицях міста Масьяф у провінції Хама загинуло пʼятеро людей, ще 19 отримали поранення.

Джерела агентства Reuters кажуть, що під атакою був великий військовий науково-дослідний центр з виробництва хімічної зброї, розташований поблизу Масьяфу. Вважається, що тут розташована група іранських військових експертів, які займаються виробництвом зброї.