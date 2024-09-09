Маск усе ще впевнений, що перші кораблі на Марс запустять за два роки

Перші космічні кораблі на Марс можуть полетіти вже через два роки. Вони будуть без екіпажу, щоб перевірити надійність посадки на Марс неушкодженими.

Про це в X заявив голова компанії SpaceX Ілон Маск.

Якщо ці посадки пройдуть успішно, то перші пілотовані польоти на Марс відбудуться через чотири роки, додав він.

«З того часу частота польотів зростатиме в геометричній прогресії, з метою побудови самодостатнього міста приблизно через 20 років. Багатопланетність значно збільшить ймовірну тривалість життя свідомості, оскільки ми більше не будемо тримати всі наші яйця, в буквальному і метаболічному сенсі, на одній планеті», — каже Маск.

Окремо він розповів, що SpaceX створила перший повністю багаторазовий ступінь ракети і, що набагато важливіше, зробила багаторазове використання економічно вигідним.

За словами Маска, наразі доставка тонни корисного вантажу на поверхню Марсу коштує близько мільярда доларів. Щоб побудувати там самодостатнє місто, цю вартість потрібно скоротити до $100 тисяч за тонну.